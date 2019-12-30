İMKANDER Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yaptı - Son Dakika
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İMKANDER Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yaptı

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Bölgesi'ne gelen Suriyeli çocuklara, İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ekipleri bot ve mont yardımı ulaştırdı.

İMKANDER Suriyeli çocuklara bot ve mont yardımı yaptı, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörden arındırdığı Fırat Kalkanı Bölgesi'ne gelen Suriyeli çocuklara, İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ekipleri bot ve mont yardımı ulaştırdı.

İMKANDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenli bölgelere ve mülteci kamplarına sığınan Suriyelilerin kış mevsiminin gelmesiyle yaşam koşulları daha da ağırlaştı. TSK'nın temizlediği bölgede, savaştan uzak yaşamaya çalışan Suriyeliler için İMKANDER ekipleri "Bu kış hiçbir çocuk üşümesin" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, İdlib kırsalından güvenli bölgelere gelen çocuklara kışlık yardım ulaştırıldığı açıklandı.

İMKANDER ekipleri, kampların yanı sıra, Türkiye'nin desteğiyle kurulan ilköğretim okullarındaki çocuklara da kışlık giyecek dağıtımı yaptı. Azez, ElBab ve Çobanbey'deki ilköğretim okullarında okuyan ve büyük bir kısmı İdlib'ten gelen 1200 çocuğa kışlık mont ve botlar verildi.

AFAD ekipleriyle birlikte yardımları organize eden İMKANDER Genel Başkanı Murat Özer, İdlib'deki durumun giderek kötüleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgede yakacak sıkıntısı var. Elektrik çok sınırlı ve çoğunlukla jeneratörlerle sağlanıyor. Hava sıcaklığı ise giderek düşüyor ve eksi değerlerde. Çocukların büyük kısmı hastalanmış durumda. Çamurun içinde ve buz gibi bir havada yalın ayaklar. Bu koşullarda çocukların ağır kış şartlarını ve giderek büyüyen açlık sorununu kaldırmaları mümkün değil. Devletimiz tüm kurumlarıyla seferber olmuş durumda. Özellikle AFAD Gaziantep'in ekibinin gayretlerini sahada gördük. Fakat, milletimizden kardeşlerimizin yaralarını sarmak için daha fazla desteğini bekliyoruz."

Kampanya çerçevesinde, kışlık giysi ve yakacak yardımlarının bölgeye ulaştırılmaya kış ayları boyunca devam edileceği belirtildi.

Fırat, İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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