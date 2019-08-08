İnanılmaz hedefler: Dele Alli'un Aston Villa grevi
1 saat önce
Dele Allli'nin hassas kontrolüne bir göz atın ve bu hafta sonu Premier Lig rakipleri Aston Villa'ya karşı Kasım 2015'ten itibaren ölümcül bir şekilde bitiyor.
Dele Allli'nin hassas kontrolüne bir göz atın ve bu hafta sonu Premier Lig rakipleri Aston Villa
'ya karşı Kasım 2015'ten itibaren ölümcül bir şekilde bitiyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55
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