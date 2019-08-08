Son Dakika Haberleri: İnanılmaz hedefler: Dele Alli'un Aston Villa grevi
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İnanılmaz hedefler: Dele Alli'un Aston Villa grevi

1 saat önce

Dele Allli'nin hassas kontrolüne bir göz atın ve bu hafta sonu Premier Lig rakipleri Aston Villa'ya karşı Kasım 2015'ten itibaren ölümcül bir şekilde bitiyor.

Dele Allli'nin hassas kontrolüne bir göz atın ve bu hafta sonu Premier Lig rakipleri Aston Villa'ya karşı Kasım 2015'ten itibaren ölümcül bir şekilde bitiyor.
Aston Villa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55 
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