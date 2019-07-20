Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Franco Brienza vs Atalanta
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İnanılmaz Hedefler: Franco Brienza vs Atalanta

55 dakika önce

Franco Brienza'nın uzun süre Atalanta'ya karşı çaldığı çarpıcı grevi inceleyin. İtalyan, grevdeki bir yıldırımın üst köşeye salınmasından önce topu muhalefet yarısında alır.

Franco Brienza'nın uzun süre Atalanta'ya karşı çaldığı çarpıcı grevi inceleyin. İtalyan, grevdeki bir yıldırımın üst köşeye salınmasından önce topu muhalefet yarısında alır.
İnanılmaz Hedefler: Franco Brienza vs Atalanta
Atalanta, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:05 
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