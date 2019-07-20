İnanılmaz Hedefler: Franco Brienza vs Atalanta
55 dakika önce
Franco Brienza'nın uzun süre Atalanta'ya karşı çaldığı çarpıcı grevi inceleyin. İtalyan, grevdeki bir yıldırımın üst köşeye salınmasından önce topu muhalefet yarısında alır.
Franco Brienza'nın uzun süre Atalanta
'ya karşı çaldığı çarpıcı grevi inceleyin. İtalyan, grevdeki bir yıldırımın üst köşeye salınmasından önce topu muhalefet yarısında alır.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:05
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