Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Hedefler: Shabani Nonda Vs Lyon
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İnanılmaz Hedefler: Shabani Nonda Vs Lyon

1 saat önce

 Shabani Nonda, 2001'de Olympique Lyonnais'e karşı bu uzun vadeli çabayı attı. Nonda, Monako'da bulunduğu süre boyunca Lyon'a karşı beş kez attı.

Shabani Nonda, 2001'de Olympique Lyonnais'e karşı bu uzun vadeli çabayı attı. Nonda, Monako'da bulunduğu süre boyunca Lyon'a karşı beş kez attı.
İnanılmaz Hedefler: Shabani Nonda Vs Lyon
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06 
Lyon, Shabani Nonda, Spor
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