İnanılmaz Hedefler: Shabani Nonda Vs Lyon
1 saat önce
Shabani Nonda, 2001'de Olympique Lyonnais'e karşı bu uzun vadeli çabayı attı. Nonda, Monako'da bulunduğu süre boyunca Lyon'a karşı beş kez attı.
Shabani Nonda
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:06
, 2001'de Olympique Lyonnais'e karşı bu uzun vadeli çabayı attı. Nonda, Monako'da bulunduğu süre boyunca Lyon'a karşı beş kez attı.
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