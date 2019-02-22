Son Dakika Haberleri: İnanılmaz Paralara Rağmen Takımını Satmayan Futbolcular

İnanılmaz Paralara Rağmen Takımını Satmayan Futbolcular

1 saat önce

Merhaba, bu videoda inanılmaz tekliflere rağmen takımından ayrılmayan futbolcuları derledim. Videoda Lionel Messi, Totti, Puyol gibi futbolcular yer alıyor.

Merhaba, bu videoda inanılmaz tekliflere rağmen takımından ayrılmayan futbolcuları derledim. Videoda Lionel Messi, Totti, Puyol gibi futbolcular yer alıyor. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:47 Kaynak: Youtube

Lionel Messi, Genel
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