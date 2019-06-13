Son Dakika Haberleri: İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
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İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar

7 saat önce

Alman besteci Handel'in ünlü operası 'Alcina'nın sahnelendiği Salzburg Whitsun Festivali'nin bu yılki teması 'cennetsel sesler'. Festival, Handel ve diğer Barok bestecilere ilham veren kastrato seslerine, yani ergenliğe ulaşmadan hadım edilen kontrtenorlere adandı

İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar, System.String[]
Alman besteci Handel'in ünlü operası 'Alcina'nın sahnelendiği Salzburg Whitsun Festivali'nin bu yılki teması 'cennetsel sesler'. Operada başrolleri mezzo-soprano Cecilia Bartoli ve kontrtenor Philippe Jaroussky paylaşıyor.

Eserde bir büyücü olan Alcina'nın aşık olmasının ardından güçlerini kaybetmesi konu ediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38 
Salzburg, Kültür Sanat
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