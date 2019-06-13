İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
7 saat önce
Alman besteci Handel'in ünlü operası 'Alcina'nın sahnelendiği Salzburg Whitsun Festivali'nin bu yılki teması 'cennetsel sesler'.
Festival, Handel ve diğer Barok bestecilere ilham veren kastrato seslerine, yani ergenliğe ulaşmadan hadım edilen kontrtenorlere adandı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38
Alman besteci Handel'in ünlü operası 'Alcina'nın sahnelendiği Salzburg
Whitsun Festivali'nin bu yılki teması 'cennetsel sesler'. Operada başrolleri mezzo-soprano Cecilia Bartoli ve kontrtenor Philippe Jaroussky paylaşıyor.
Eserde bir büyücü olan Alcina'nın aşık olmasının ardından güçlerini kaybetmesi konu ediliyor.
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