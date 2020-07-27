İncebel Takım Şelalelerine doğa yürüyüşü - Son Dakika

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) İncebel Takım Şelalelerine doğa yürüyüşü düzenledi.

ODAK Başkanı Muhammet Doğan yaptığı açıklamada, etkinliğe 45 kişinin katıldığını ve emniyet tedbirleri alınarak aşılan zorlu parkurun ardından şelaleye ulaştıklarını söyledi.

Kentin doğal güzelliklerinin tanıtımı için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Doğan, "Zorlu yürüyüşün ardından katılımcılar şelalenin kazanında serinlediler. Spor kulübü ve turizm acentelerinin rotalarını bu bölgeye çevirmeyi hedefliyoruz. Çona kanyonu ve Karaçay vadisinin doğa koruma alanı ilan edilerek buraların yapısının bozulmadan cazibe merkezi haline gelmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.