İnci Taneleri'nden Şaşırtıcı Tanıtım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

İnci Taneleri'nden Şaşırtıcı Tanıtım

İnci Taneleri\'nden Şaşırtıcı Tanıtım
26.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnci Taneleri dizisi kayıp ilanıyla büyük ses getirdi, 13 bin kişi telefon numarasını aradı.

KANAL D'nin perşembe günü üçüncü sezonuyla ekran macerasına devam edecek İnci Taneleri, bu kez sıra dışı bir tanıtım çalışmasıyla gündeme geldi. Dizide kayıp olan Azem karakteri için hazırlanan "kayıp aranıyor" afişlerinin sokaklara asılması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

'KAYIP ARANIYOR' İLANI GERÇEK SANILDI

Sokaklarda görülen ve üzerinde Azem'in fotoğrafı ile bir telefon numarası bulunan afişler, birçok kişi tarafından gerçek bir kayıp ilanı sanıldı. Gizemi artıran bir başka unsur kayıp ilanındaki telefon oldu. 0212 706 95 80 numaralı hattı arayanları, dizinin sevilen karakterlerinden İzzet'in anonsu karşıladı. 'Alo Mısır Palas, buyurun, İnci Taneleri üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de' sözleriyle açılan telefonda, izleyiciler bu kez bizzat dizinin dünyasına davet edildi. İzzet'in sesinden gelen anons, merakı daha da artırdı.

13 BİN 300 KİŞİ ARADI

Afişlerde yer alan telefon numarası 13 bin 300 kişi tarafından arandı. Bu sayı, tanıtımın ne kadar etkili ve inandırıcı olduğunu gözler önüne serdi.

SANAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çarpıcı tanıtım çalışması sanal medyada da geniş yankı buldu. İzleyiciler, 'Gerçek sandık', 'Bu kadar insanın araması şaşırtıcı değil' şeklinde yorumlarda bulundu.

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: DHA

İnci Taneleri, Televizyon, Magazin, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nden Şaşırtıcı Tanıtım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Okan Buruk Süper Lig’de bir ilki başardı Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı
Süper Lig’e geri dönüşü muhteşem oldu Kramer’den 88. dakikada hayati bir gol Süper Lig'e geri dönüşü muhteşem oldu! Kramer'den 88. dakikada hayati bir gol
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:00:58. #7.11#
SON DAKİKA: İnci Taneleri'nden Şaşırtıcı Tanıtım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.