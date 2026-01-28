BURSA'nın İnegöl ilçesinde 2'nci kattaki evlerinin penceresinden düşen Mehmet D. (2) yaralandı.
Olay, saat 09.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Zeybekler Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Annesi mutfaktayken uyanıp yatak odasının açık olan penceresine tırmanan Mehmet D., dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten bahçedeki yeşil alana düştü.
İhbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 2 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?