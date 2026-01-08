Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle Akdemir Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenye yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de 3 Katlı Binada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?