İnegöl\'de Bahçe Duvarında Tilki Görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerine inen tilki, evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezerken görüntülendi.

Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerin bahçe duvarlarının üstünde gezen tilki, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; tek katlı yapının çatısından bahçe duvarına atlayan tilkinin, bir evin bahçesine girdiği, bir süre sonra çıkıp, başka bir evin bahçe duvarının üstünde gezdiği görüldü. Çevredekilerden ürken tilki, bir süre sonra gözden kaybolurken; görüntülere çatının üstünde tilkiyi seyreden bir kedi de yansıdı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),