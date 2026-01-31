İnegöl\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs elindeki bıçakla İbrahim A.'yı (16) sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor. - BURSA
