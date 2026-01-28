İnegöl\'de Çatı Tamiri Faciası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir yaptığı apartmanın çatısındaki kiremitlerin kırılması sonucu düşen adam yaralandı. Yaralı şahıs bir aracın bagajında acile getirildi.
Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 842. Sokaktaki 4 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Erdal K.(40) evinin çatısına onarım yapmak için çıktı. Adam çalıştığı sırada bastığı kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen adam yaralandı. Yaralı özel aracın bagajında konulup İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
