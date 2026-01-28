İnegöl'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
İnegöl'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü

İnegöl\'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü
28.01.2026 14:00
Erdal K., çatı tamiri sırasında düşerek yaralandı, yakınları tarafından hastaneye taşındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü - Son Dakika

SON DAKİKA: İnegöl'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü - Son Dakika
