İnegöl\'de Çatıdan Düşen Adam Hastaneye Götürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.
Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
