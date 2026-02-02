İnegöl'de Cinayet Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

İnegöl'de Cinayet Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

İnegöl\'de Cinayet Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
02.02.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adem Ü., kayınbabasına ve kayınbiraderine ateş açarak cinayet işledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü. isimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin nedeni belli oldu

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Yeni görüntüler

Öte yandan Adem Ü.'nün silahla kayınbabası ve kayınbiraderine ateş ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün tartıştığı kayınbiraderinin bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, İnegöl, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Cinayet Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Sel sularının altında kalan çukura düştü O anlar kameralarda Sel sularının altında kalan çukura düştü! O anlar kameralarda
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek İki büyükşehir arası hızlı trenle 25 dakikaya düşecek

14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:05
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 15:12:26. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Cinayet Anının Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.