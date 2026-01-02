İnegöl\'de Direğe Çarpan Araçta 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada direğe çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy mahallesinde seyir halinde olan Ramazan K. yönetimindeki 16 BCF 116 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü Ramazan K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA