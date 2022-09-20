İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI - Son Dakika
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İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI

20.09.2022 13:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. 1 saat süren denetimde 16 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden toplam 6 bin 832 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlaline yönelik dronlu uygulama gerçekleştirildi. İnegöl- Yenişehir yolu üzerindeki uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı. 1 saat süren uygulamada 16 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden toplam 6 bin 832 lira ceza uygulanırken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI - Son Dakika
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