İNEGÖL'DE, DRONLU DENETİMDE 16 SÜRÜCÜYE KIRMIZI IŞIK CEZASI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. 1 saat süren denetimde 16 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden toplam 6 bin 832 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı ışık ihlaline yönelik dronlu uygulama gerçekleştirildi. İnegöl- Yenişehir yolu üzerindeki uygulamada kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı. 1 saat süren uygulamada 16 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden toplam 6 bin 832 lira ceza uygulanırken, denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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