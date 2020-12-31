İnegöl'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'dan İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler, Bursa'dan ilçeye araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Çevre Yolu girişinde durdurulan araçta 23,2 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 10 bin 445 lira ele geçirildi.
Araçta bulunan ve ekiplerce gözaltına alınan F.D, R.G, S.A. ve B.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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