Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'nde 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
