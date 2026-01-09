İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
İnegöl'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

İnegöl\'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
09.01.2026 18:09
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 1 saat içinde söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkıp, 1 saatlik çalışma ile söndürülen yangın, dron kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak'taki geri dönüşüm tesisinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, İnegöl Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın dron kamerasına da yansırken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: DHA

