İnegöl\'de İşçi Düşerek Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında, temizlik yapmak için çıktığı makineden düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi, ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA