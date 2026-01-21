İnegöl\'de Kaçakçılık Operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, komutanlık ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Ocak 2026 tarihinde alınan arama kararına istinaden bir şahsın ikametinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 bin 263 adet sarılmış makaron, bin adet boş makaron, 15 kilo 791 gram tütün ile 1 adet tütün sarma makinesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA