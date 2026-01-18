İnegöl\'de Kar Temizleme Kazası: 5 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nin Boğazova bölgesi mevkiinde meydana geldi.

Yolda seyir halinde olan Ercan B. (33) yönetimindeki 16 Y 0984 plakalı cip, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araç ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan Erencan A. (25), Recep Ş. (29), Orhan I. ve Tamer S. (24) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA