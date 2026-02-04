İnegöl'de Kaza sonrası Minibüs Şoförüyle Otomobil Sürücüsü Kavga Etti - Son Dakika
İnegöl'de Kaza sonrası Minibüs Şoförüyle Otomobil Sürücüsü Kavga Etti

04.02.2026 12:49
İnegöl'de bir kaza sonrası minibüs şoförü ve otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü yumruk yumruğa kavga etti. Öğrencilerin gözü önündeki kavga ve sonrasında servis şoförünün, diğer sürücüyü demir çubukla kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Alanyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, bir öğrenciyi yaşadığı sitenin önünde bıraktıktan sonra geri manevra yaptı. Minibüs arkasında duran otomobile çarparken, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler, arbedede yere düştü ve bu halde de birbirlerini darbetmeye devam etti. Bazı öğrenciler korkuyla minibüsten indi. Minibüsün şoförü, araçtan aldığı demir çubukla otomobilin sürücüsünü kovaladı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

