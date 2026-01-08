İnegöl\'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar yolunda meydana geldi. Hasan G. (18) yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) yönetimindeki 16 PK 840 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
