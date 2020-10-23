İnegöl'de palet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin önünden tahta paletlerin çalındığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi Yeşilçayır Caddesi'nde marketi bulunan Hayati Akan, iş yerinin önüne istiflediği tahta paletlerin yerinde olmadığını fark etti.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Akan, söz konusu malzemelerin kimliği belirsiz bir kişi tarafından bir araca yüklenerek çalındığını tespit etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobille iş yerinin önünde duran bir kişinin, dükkanın önündeki paletleri alarak araca yüklediği anlar yer aldı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.