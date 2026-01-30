İnegöl\'de Silahlı Tartışma: 1 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yiğit D. (18), tartıştığı husumetlisi Mesut T.'yi (19) bacağından tabanca ile vurarak kaçtı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Yiğit D. ile Mesut T. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yiğit D., tabancasını çıkararak Mesut T.'ye defalarca ateş açtı. Mesut T. sağ bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.