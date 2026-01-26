İnegöl'de Tekstil İşçisi 3 Metreden Düştü - Son Dakika
İnegöl'de Tekstil İşçisi 3 Metreden Düştü

26.01.2026 15:09
Remzi Y. isimli işçi, tekstil fabrikasında 3 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tekstil fabrikasında temizlemek için çıktığı makinenin üzerinden, 3 metre yükseklikten, zemine kafa üstü düşen işçi Remzi Y. (57), ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; Remzi Y., temizlemek için çıktığı tekstil makinesinin üzerindeyken dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten beton zemine kafa üstü düştü. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen işçi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Remzi Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
