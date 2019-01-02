Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Temiz Çevre İçin 'Lütfen' Tabelaları

İnegöl'de Temiz Çevre İçin 'Lütfen' Tabelaları

2 saat önce

BURSA'da, İnegöl Belediyesi temiz çevre için farkındalık çalışması kapsamında ilçenin farklı noktalarına atıkların asılı olduğu 'Lütfen' yazılı tabelalar yerleştirdi.

İnegöl'de Temiz Çevre İçin 'Lütfen' Tabelaları, System.String[]
BURSA'da, İnegöl Belediyesi temiz çevre için farkındalık çalışması kapsamında ilçenin farklı noktalarına atıkların asılı olduğu 'Lütfen' yazılı tabelalar yerleştirdi.

'Temiz Şehir İnegöl' hedefine ulaşmak adına uzun süredir çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştiren İnegöl Belediyesi, yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda ilçenin en işlek bölgelerinden olan Saat Kulesi yanı, AVM karşısı, Kültürpark önü ve Çarşı bölgesine, atıkların asılı olduğu 'Lütfen' yazılı tabelalar yerleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Saat Kulesi yanına yerleştirilen tabelanın yanında çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Temizlik konusunda çeşitli farkındalık çalışmaları yaptıklarını kaydeden Taban, "Temizlik konusunda bilinci artırmak adına, temiz toplum ve temiz çevre, temiz İnegöl hedefine varabilmek adına el birliği ile gelen öneri ve fikirler eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de çok basit bir mantıkla 'Lütfen' tabelasıyla, sonuna da ünlem işareti koyup, düşündürerek görmüş olduğunuz çalışmayı hazırladık. Yiyip içtiğimiz maddelerin atıkları, çekirdek kabukları, sigara izmaritleri ve diğer pek çok atıkları gündelik yaşam içerisinde sokaklarda görebiliyoruz. Biz bu kirlenmeyi kendi elimizle gerçekleştiriyoruz. Bunun farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:37 Kaynak: DHA

İnegöl Belediyesi, Bursa, İnegöl, Güncel
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