İnegöl\'de Tır Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş yüklü tır devrildi. Dorsenin altında kalarak sıkışan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşları ilçe merkezine taşıyan sürücü Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı tır, yokuş aşağı virajlı yoldan inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağmur suyu kanalına düşen tır, diğer yöne devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü tırın dorsesinin altında kalarak sıkıştı. Yol, ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine; 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sıkışan sürücüyü yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu kurtardı. Ağır yaralı genç sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA