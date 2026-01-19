İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli 19 Gün Sonra Yakalandı - Son Dakika
İnegöl'de Tüfekli Saldırı: Firari Şüpheli 19 Gün Sonra Yakalandı

19.01.2026 16:46
İnegöl'de cezaevinden firar eden Erkan A., tekel bayisine tüfekle saldırarak 2 kişiyi yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cezaevinden firar ederek tekel bayine tüfekle ateş edip 2 kişinin yaralanmasına neden olan saldırgan jandarma komutanlığı ekiplerince 19 gün sonra yakalandı.

Olay, 30 Aralık 2025 saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan A. (33), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.'ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün A. (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçmıştı.

İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ve KOM ekipleri firari şüpheli Erkan A.'nın yerini 19 gün sonra tespit ettiler. Şüpheli Yeniceköy Mahallesi'nde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu suçundan 3 yıl hapis cezası da bulunan şüpheli gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

