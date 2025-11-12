Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı

Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı
12.11.2025 19:59
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir öğrenci yurdunda çalışan 38 yaşındaki kadın, merdaneli ütüyle kumaşı tutmaya çalışırken ellerini sıkıştırdı. Üçüncü derece yanıklarla hastaneye kaldırılan kadın tedaviye alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran Elif A. (38), kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

ELİNİ MERDANELİ ÜTÜYE SIKIŞTIRDI

Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı.

ÜÇÜNCÜ DERECE YANIK OLUŞTU

Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
