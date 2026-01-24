İnegölspor Karaman'ı 6-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İnegölspor Karaman'ı 6-1 Mağlup Etti

İnegölspor Karaman\'ı 6-1 Mağlup Etti
24.01.2026 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegölspor, Karaman Futbol Kulübü'nü 6-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

HAKEMLER: Mehmet Terece, Abdullah Özcan, Mevlüt Bozok

İNEGÖLSPOR: Mehmet Efe Çelik, Ahmet Özkaya(Dk 84 Muratcan Tutal) İbrahim Sürgülü(Dk 67 Taha Dede), Taner Gümüş(Dk 73 Taha Cebeci), Hasan Alp Altınoluk, Özcan Aydın, Kerem Dönertaş(Dk 67 Yusuf Tursun) Hüseyin Afkan( Dk 84 Abulvahap Alyu) Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Enes Yılmaz

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Yakup Mert Çakır, Mustafa Çolak, Yasin Küçük, Fatih Kızılay, Mustafa Murat Uslu, Yusuf Yardımcı(Dk 60 Ömer Faruk Çalışkan) Umut Buğra Çınar(Dk 46 Gökhan Tanju Can(Dk 67 Melih Eren Uluer) Mustafa Emir Meşe, Furkan Koyuncu, Emir Can Sayar, Hasan Akpınar

GOLLER: Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K. ) (İnegölspor) Emir Can Sayar, ) (Karaman)

SARI KARTLAR: Ahmet Özkaya, Hasan Alp Altınoluk (İnegölspor)

2'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Karaman Futbol Kulübü'nü 6-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini, Hasan Alp Altınoluk, Emre Keleşoğlu, Kerem Dönertaş, Ahmet Özkaya, Yusuf Tursun, Yakup Mert Çakır (K.K.) atarken, konuk ekibin tek golü ise Emir Can Sayar'ın ayağından geldi.

Kaynak: DHA

Ahmet Özkaya, Maç Sonucu, İnegölspor, Hasan Alp, Karaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegölspor Karaman'ı 6-1 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:20:09. #.0.5#
SON DAKİKA: İnegölspor Karaman'ı 6-1 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.