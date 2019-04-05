Son Dakika Haberleri: İnegölspor U17 Türkiye Finallerine

İnegölspor U17 Türkiye Finallerine

36 dakika önce

İnegölspor U17 takımı Bölgesel Gelişim U17 Ligi 2.Grupta oynadığı 22 maçta topladığı 54 puanla adını Türkiye finallerine yazdırdı.

İnegölspor U17 Türkiye Finallerine, System.String[]
İnegölspor U17 takımı Bölgesel Gelişim U17 Ligi 2.Grupta oynadığı 22 maçta topladığı 54 puanla adını Türkiye finallerine yazdırdı. Bordo beyazlılar play-off birinci turunda 8 Nisan Pazartesi günü Antalya'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.

Geçlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, "Bölgesel Gelişim U17 Ligi 5 ayrı grupta 50 takımın yarıştığı lig de dereceye giren 12 takım eleme müsabakaları oynamaya hak kazandı. 1. kademes; Antalya/ Side Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde 8 Nisan 2019 tarihinde oynanacak. Bu müsabakalar neticesinde galip gelen 6 takım, 9 Nisan 2019 Saat 14: 00 itibari ile organizasyona katılacak, 11 Nisan 2019 tarihinde oynanacak 2. tur maçları sonrasında 12 Nisan 2019 tarihinde organizasyondan ayrılacak" dedi.

U17 Grup Sorumlusu Murat Yakşi ise, "Sezon başında koymuş olduğumuz hedefimizin birinci basamağını başarılı bir şekilde geçerek mücadele ettiğimiz grupta birinci olduk ve kura çekiminde seri başı olmak bizim adımıza avantaj gibi görünse de orada yer alan tüm takımlar bizim gibi çok güçlü ekipler. İlk maçımızı bizimle aynı grupta yer alan Sakaryaspor ile yapacağız. Çok iyi tanıdığımız bir ekip zor bir müsabaka olacak. Elimizden gelenin en iyisini yaparak bu maçı ve sonraki maçı geçip şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:42 Kaynak: İHA

Sakaryaspor, İnegölspor, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı "Fener Ol" Kampanyası 5 Milyon TL'yi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:18:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegölspor U17 Türkiye Finallerine
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]