ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

25.10.2020 19:37
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: AnkaraHakemler: Emin Moğolkoç, Hüseyin Çelik, Musa Kazım ÇetinOGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 3, Kidd 23, Hardy 4, Cevher Özer 8, Hagins 10, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 2Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 7, Frazier 10, Barış Hersek, Cook 10, Atkins 6, Fırat Töz, Erdem...

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğolkoç, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

OGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 3, Kidd 23, Hardy 4, Cevher Özer 8, Hagins 10, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 7, Frazier 10, Barış Hersek, Cook 10, Atkins 6, Fırat Töz, Erdem İlter, Abdul Malik Abu 19, Caner Ercan 1, Polat Kaya 6, İbrahim Yıldırım 4, Sercan Ergin 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 42-24

3. Periyot: 57-49

5 Faulle çıkan: 39.26 Cevher Özer (OGM Ormanspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-66 mağlup etti.

Hüseyin Çelik, Erol Can, Fethiye, Bayram, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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