Büyükçekmece Basketbol: 98-79

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Erşan Kartal, Halil Baldemir, Özge ŞentürkANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 16, Simon 5, Moerman 21, Pleiss 16, Erten Gazi 11, Doğuş Balbay 3, Beaubois 4, Singleton 4, Tolga Geçim 5, Yiğitcan Saybir 11, Tarık Sezgün 2, Enes BayraktarBÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Farrell 6, Anderson 21, Eldridge 7, Olaseni 9, Oliver 15, Ömer Utku Al 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 12, Mert Celep 6, Burak Eşlik1'İNCİ PERİYOT: 31-17DEVRE: 56-403'ÜNCÜ PERİYOT: 79-64
ING Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 98-79'luk skorla mağlup etti. Anadolu Efes, ligde 6'da 6 yaparken Büyükçekmece Basketbol ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.
- Kaynak: DHA
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