Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ahmet Tatlıcıxx
Büyükçekmece Basketbol: Anderson xxx 25, Farrell xxx 21, Olaseni xxx 12, Oliver xxx 12, Eldridge xx 11, Ömer Utku Al xx 5, Mert Celep x 3, Enes Berkay Taşkıran x 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu x 2, Burak Eşlik x
Başantrenör: Özhan Çivgin
Fenerbahçe: Brown xxx 21, Eddie xxx 17, Vesely xxx 16, Kenan Sipahi xx 12, Ali Muhammed xx 9, Pierre x 5, Ahmet Düverioğlu xx 8, Melih Mahmutoğlu x 3, Ulanovas x
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 28-29 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 47-49 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 70-67 (Büyükçekmece lehine)
Normal süre: 82-82 - İSTANBUL
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 Fenerbahçe Beko: 91 - Son Dakika Spor