Basketbol Süper Ligi: Büyükçekmece Basketbol: 93 Fenerbahçe Beko: 91

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Büyükçekmece Basketbol'a normal süresi 82-82 biten maçta uzatmalarda 93-91'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini elde etti.

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