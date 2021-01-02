Anadolu Efes: 70-81

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Kerem Baki, Ali KöseoğluDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Erkan Veyseloğlu, Luther 10, Magette 12, Andrews 9, Jerret 8, Emircan Koşut 10, Berk Demir 9, Doğuş Özdemiroğlu 6, Buford Jr 6, Görkem Doğan, Eray AkyüzANADOLU EFES: Doğuş Balbay 4, Moerman 3, Micic 9, Dunston 8, Simon 11, Larkin 14, Singleton 15, Buğrahan Tuncer 9, Sertaç Şanlı 6, Tolga Geçim 21. PERİYOT: 15-21DEVRE: 35-393. PERİYOT: 58-57
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes'e 81-70 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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