İngiliz model Demi Rose, sosyal medyada çırılçıplak pozunu paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 24 yaşındaki İngiliz model Demi Rose, son paylaşımıyla takipçilerini adeta büyüledi.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Instagram hesabında 12 milyon takipçisi bulunan Demi Rose, çıplak pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü modelin "Güzellik bakanın gözlerindedir. 12 milyonuz !!! Teşekkür ederim. Sizi seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafa 716 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum gelirken, aynı paylaşımdaki videosu ise milyonlarca görüntülenme aldı.

CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

24 yaşındaki güzel model, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına her gün bir yenisini daha ekliyor. Geçtiğimiz günlerde de üstsüz, mavi bikinili bir pozunu paylaşan Rose'un söz konusu paylaşımı 906 binin üzerinde beğeni almıştı.

İşte Demi Rose'un Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlardan bazıları: