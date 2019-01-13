Son Dakika Haberleri: İngiliz 'Sarı Yelekliler' Brexit Anlaşmasını Protesto Etti

İngiliz 'Sarı Yelekliler' Brexit Anlaşmasını Protesto Etti

44 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Brexit karşıtı 'Sarı Yelekli' eylemciler genel seçim yapılması çağrısıyla sokaklardaydı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Brexit karşıtı 'Sarı Yelekli' eylemciler genel seçim yapılması çağrısıyla sokaklardaydı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:58 

Londra, İngiltere, Dünya
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