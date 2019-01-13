İngiliz 'Sarı Yelekliler' Brexit Anlaşmasını Protesto Etti
44 dakika önce
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Brexit karşıtı 'Sarı Yelekli' eylemciler genel seçim yapılması çağrısıyla sokaklardaydı.
İngiltere
'nin başkenti Londra
'da, Brexit karşıtı 'Sarı Yelekli' eylemciler genel seçim yapılması çağrısıyla sokaklardaydı
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:58
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