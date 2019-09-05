Son Dakika Haberleri: İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli
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İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli

1 saat önce

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.

Boris Johnson, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:27 
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