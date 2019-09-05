İngiliz vekil: Boris Johnson Müslüman kadınlardan özür dilemeli
1 saat önce
İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.
İngiltere Parlamentosu'nda İşçi Partisi milletvekili Tanmanjeet Singh, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkında söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:27
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