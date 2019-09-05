Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson kabineden istifa etti
Son Dakika Dünya Haber

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson kabineden istifa etti

3 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson kabineden istifa etti, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.


2010'dan beri Orpington Parlamento Üyesi olarak görev yapan Muhafazakar Partili siyasetçi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında; "9 yıldır Orpington üyesi olmak ve 3 farklı başbakanla çalışmak benim için bir onurdu. Son birkaç haftadır aile sadakati ve ülke çıkarları arasında yıprandım. Bu çözülemeyen bir gerginlik. Bakanlık ve meclis üyeliği görevlerimi başkalarına devretme zamanı geldi" diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti
CNN'den Donald Trump'ı kızdıracak haber: Bir haftada 62 yanlış bilgi verdi Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı Trump, Dorian Kasırgası'nın Alabama'yı vuracağı iddiasında haklı çıkmak için sahte harita gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 14:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson kabineden istifa etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]