İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson kabineden istifa etti
3 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson, devlet bakanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
2010'dan beri Orpington Parlamento Üyesi olarak görev yapan Muhafazakar Partili siyasetçi sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında; "9 yıldır Orpington üyesi olmak ve 3 farklı başbakanla çalışmak benim için bir onurdu. Son birkaç haftadır aile sadakati ve ülke çıkarları arasında yıprandım. Bu çözülemeyen bir gerginlik. Bakanlık ve meclis üyeliği görevlerimi başkalarına devretme zamanı geldi" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:23
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