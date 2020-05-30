İngiltere'de 12 metre uzunluğundaki dev balina sahile vurdu - Son Dakika

İngiltere'de 12 metre uzunluğundaki dev balina sahile vurdu

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de 12 metre uzunluğundaki bir Oluklu (Fin) balina, bir kasabanın sahiline vurdu. Sabah yürüyüşü sırasında ölü balinayı fark eden kadın, durum karşısında gözyaşlarına boğulduğunu ifade ederken; polis, ölü balinayı sahilden kaldırmak için seferber oldu.

İngiltere'nin Essex kentinde yer alan Clacton-on-Sea kasabasında dün, 12 metre uzunluğunda dev bir Oluklu (Fin) balina sahile vurdu. Kirsty Fordham (43), eşi Mark (47) ile birlikte sabah yürüyüşüne çıktığında sahildeki balinayı fark etti ve durumu polise bildirdi.

'GÖZYAŞLARINA BOĞULDUM'

Konuyla ilgili yerel medyaya konuşan Kirsty, balinayı sahilde o şekilde görmenin kendisini gözyaşlarına boğduğunu belirterek, 'Balina sırt üstü duruyordu ve kesinlikle ölüydü, kesinlikle sahile vurmadan önce ölmüştü' ifadelerini kullandı.

POLİS DEV BALİNA İÇİN SEFERBER OLDU

Essex polisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ölü balinayı sahilden kaldırma planı konusunda diğer organizasyonlarla birlikte çalıştıklarını belirterek, vatandaşlara sahilden uzak durma çağrısında bulundu. Uluslararası kar amacı gütmeyen ve okyanusları temizleyen Big Blue Ocean Cleanup kuruluşu sosyal medya hesaplarından, balinanın sahile vurduğu Clacton-on-Sea'de olduklarını ve durumla ilgili diğer acil durum servisleriyle yakından çalıştıklarını duyurdular.