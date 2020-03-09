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İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi
6 saat önce
İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdiView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:12
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