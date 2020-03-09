İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

6 saat önce

İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdiView on euronews.

İngiltere'nin West Yorkhire bölgesindeki Hebden Royd İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle okul bahçesine İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in devasa portresini çizdiView on euronews

İngiltere'de 8 Mart nedeniyle Greta Thunberg'in devasa portresi çizildi

Dünya Kadınlar Günü, Greta Thunberg, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:12 
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