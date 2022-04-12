İngiltere'de Başbakan Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası - Son Dakika
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İngiltere'de Başbakan Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası

12.04.2022 17:18
İngiltere'de Başbakan Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'a, Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası verileceği bildirildi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve eşi Carrie Johnson'a, Kovid-19 kurallarını ihlal etmekten para cezası verileceği bildirildi.

Londra polisi, Kovid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma kapsamında 30 kişiye daha para cezası verileceğini açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü de bu kişiler arasında Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın olduğunu belirtti.

Carrie Johnson'ın Sözcüsü ise Başbakan'ın eşinin de ceza alacağını duyurdu.

Para cezalarının soruşturulan partilerden hangisiyle bağlantılı olduğunun bildirilmediği belirtildi. Ancak her 3 ismin de Haziran 2020'deki doğum günü partisinde bulunduğu biliniyor.

Muhalefetten istifa çağrısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, konuya ilişkin açıklamasında, "Boris Johnson ve Rishi Sunak, yasaları çiğnedi ve İngiliz kamuoyuna defalarca yalan söyledi. İkisi de istifa etmeli." dedi.

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon da Johnson ile Sunak'ın istifa etmeleri gerektiğini savunurken Liberal Demokrat'ın lideri Ed Davey, şu anda Paskalya tatilinde olan parlamentonun güven oylaması yapmak üzere geri çağrılmasını istedi.

Yakınlarını salgında kaybedenlerin oluşturduğu Adalet İsteyen Yaslı Kovid-19 Aileleri adlı grup da "ne Başbakan'ın ne de Maliye Bakanı'nın görevine devam etmesinin mümkün olduğunu" savundu.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında geçen ay 20 kişiye para cezası verilmişti.

Başbakan, etkinlikler sırasında tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmişti.

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Boris Johnson, Para Cezası, Başbakan, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Başbakan Johnson ve eşine Kovid-19 kurallarını ihlalden para cezası - Son Dakika


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