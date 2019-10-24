İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'

İngiliz basını Essex bölgesinde bir kamyonun taşıdığı konteynerde ölü bulunan 39 kişinin Çinli olduklarını aktardı. ITV televizyonu bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde bulunan biri çocuk 39 kişinin Çin uyruklu olduklarını duyurdu.



İhbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir kamyonun taşıdığı konteynerde yapılan incelemede 39 ceset bulunmuştu.