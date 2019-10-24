Son Dakika Haberleri: İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'
Son Dakika Dünya İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'

İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'

1 saat önce

İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'

İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli', System.String[]

İngiliz basını Essex bölgesinde bir kamyonun taşıdığı konteynerde ölü bulunan 39 kişinin Çinli olduklarını aktardı. ITV televizyonu bir kamyonun taşıdığı konteyner içinde bulunan biri çocuk 39 kişinin Çin uyruklu olduklarını duyurdu.


İhbar üzerine Waterglade Sanayi Sitesi'ndeki bir kamyonun taşıdığı konteynerde yapılan incelemede 39 ceset bulunmuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Essex, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstiklal Caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu
Bangladeş'te tarihi karar: Bir öğrenciyi yakarak öldüren 16 kişiye idam cezası İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:36:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de konteyner içinde ölü bulunan 39 kişi 'Çinli'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]