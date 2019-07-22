Son Dakika Haberleri: İngiltere'de sürpriz istifa
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İngiltere'de sürpriz istifa

1 saat önce

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.

İngiltere'de sürpriz istifa, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.

İngiltere'de Brexit konusu karmaşıklığını korurken İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti. Boris Johnson'un Muhafazakar Parti'nin liderliğine gelmesi beklenirken Duncan'ın Johson'nun zaferini protesto ettiği ifade ediliyor.

Duncan, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı. - LONDRA
İngiltere, Avrupa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
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