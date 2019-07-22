İngiltere'de sürpriz istifa
1 saat önce
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:40 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığının Avrupa
ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti.
İngiltere'de Brexit konusu karmaşıklığını korurken İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan istifa etti. Boris Johnson
'un Muhafazakar Parti'nin liderliğine gelmesi beklenirken Duncan'ın Johson'nun zaferini protesto ettiği ifade ediliyor.
Duncan, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la Brexit süreci konusunda sert polemik yaşamıştı. - LONDRA
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