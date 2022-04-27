İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek - Son Dakika
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İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek

27.04.2022 12:48
İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek

İngiltere'de küresel taksi uygulaması Uber, yolcuların evcil hayvanlarıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlayan yeni bir hizmet başlatma kararı aldı.

İngiltere'de küresel taksi uygulaması Uber, yolcuların evcil hayvanlarıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlayan yeni bir hizmet başlatma kararı aldı.

Ülke basınında yer alan habere göre, "Uber Pet" hizmetini kullanan müşteriler, artık evcil hayvanlarıyla yolcuları taşımaya uygun ve istekli sürücülerle eşleştirilecek.

Öte yandan, rehber hayvanıyla seyahat eden yolcular, normal Uber seçeneğini kullanmaya devam edebilecek.

Uber Pet hizmetini kullanan yolculara, başkent Londra'da 3,20 sterlin ve başkent dışında ise 2 sterlin ek ücret uygulanacak.

Uber İngiltere'nin Genel Müdürü Andrew Brem, şirketin evcil hayvanlarla ilgili yeni hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uber Pet'i İngiltere'de lanse etmekten gerçekten mutluyuz ve yolcularımıza daha da uygun seyahat seçenekleri getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Daha önce yolcuların bir evcil hayvanla seyahat etmesine izin verilip verilmemesi sürücülere bağlıydı.

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Togo Cumhuriyeti, England, Taksi, Uber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İngiltere'de Uber yolcuları evcil hayvanlarıyla seyahat edebilecek - Son Dakika
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