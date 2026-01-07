İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Planı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Planı

07.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Starmer, Ukrayna'ya barış anlaşması sonrası askeri konuşlandırma niyeti beyan ettiklerini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransız ve İngiliz ordularının, Ukrayna'da bir ateşkes sonrasında bu ülkede görev yapabileceğini belirterek, "Bugün Devlet Başkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte bir adım daha öteye gittik ve bir barış anlaşmasının imzalanması halinde askerlerimizin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanını imzaladık." dedi.

Starmer, Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'da barışın yakın olduğunu dile getiren Starmer, "Gönüllüler Koalisyonu'nun amacı, kalıcı barışı getirmeye yardım etmek ve ABD'yle çalışarak uzun vadeli güvenlik garantileri oluşturmak. Bu noktaya ulaşmaya her zamankinden daha yakınız." ifadesini kullandı.

Starmer, Zelenskiy ve Macron'la ortak bir niyet beyanına imza attıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"Bugün Devlet Başkan Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Macron'la bir adım daha öteye gittik ve bir barış anlaşmasının imzalanması halinde askerlerimizin Ukrayna'da konuşlandırılmasına ilişkin niyet beyanını imzaladık. Bu, Ukrayna'nın yanında uzun vadeli durma konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın hayati bir parçasıdır. Ayrıca İngiliz, Fransız ve müttefik güçlerinin Ukrayna topraklarında görev yapması, Ukrayna'nın hava sahası ve deniz sınırlarının güvenliğini sağlaması ve Ukrayna ordusunun geleceğinin hazırlanmasında gerekli yasal çerçevenin taşlarını döşeyecek. Ateşkesten sonra İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde oluşturacağı askeri noktaları, korunaklı silah tesisleri inşasını ve Ukrayna'nın savunmada ihtiyaç duyduğu askeri ekipman desteğini de bugün detaylıca ele aldık."

"Rusya'nın söylemlerine bakılırsa Putin barış için hazır değil"

Koalisyon müttefiklerinin, ABD öncülüğünde yürütülen gözlem mekanizmasına katılma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Starmer, koalisyonun Ukrayna'ya silah desteğini sürdüreceğini belirtti.

Starmer, Rusya'nın gelecekte de saldırma ihtimaline karşı Ukrayna'ya destek verme konusunu da toplantıda ele aldıklarını aktararak, "Bunların hepsi, barışın üzerine kurulacağı temelin taşlarıdır. Ancak barışı yalnızca Putin taviz vermeye hazır olduğunda elde edebiliriz. Rusya'nın söylemlerine bakılırsa, Putin barış için hazır değil. Son haftalarda bunun tam tersi olduğunu gördük." diye konuştu.

Rusya saldırılarının koalisyonun kararlılığını artırdığına işaret eden Starmer, "Ukrayna'nın savunmasına desteğimizi 2026'da da sürdürecek, savaşa devam edebilmek için ihtiyaçları olan ekipmanları aldıklarından emin olacak, Rusya'ya baskılarımızı artıracağız." dedi.

Starmer, bu baskı kapsamında Rus petrol ticaretini ve denizlerdeki Rus gemilerinin hedef alınacağına dikkati çekerek, "İyi niyetle masaya gelip hepimizin adil ve kalıcı barışı hedeflediğine emin olana kadar bu baskıyı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"ABD'yle 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz"

Starmer, toplantının soru-cevap kısmında ABD Başkanı Trump'ın Grönland'ı almaya yönelik sözlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Daha önce Danimarka ve Grönland'a açıkça verdiği destek açıklamalarını hatırlatan Starmer, "Bununla beraber şunu da açıkça söylemeliyim; İngiltere ve ABD arasındaki ilişkiler, bizim en yakın ilişkilerimizdir. Özellikle de savunma, güvenlik ve istihbarat alanında ABD'yle 7 gün 24 saat birlikte çalışıyoruz." dedi.

Paris'te yapılan koalisyon zirvesinin hem en geniş katılımlı toplantı hem de ABD temsilcilerinin şahsen katıldığı ilk toplantı olduğuna işaret eden Starmer, alınan kararların Ukrayna, Avrupa ve İngiltere'nin yararına olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Planı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 04:54:56. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere ve Fransa'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Planı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.