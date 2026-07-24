İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin doğusundaki Essex bölgesindeki bir depoda büyük bir patlama meydana geldi. Deponun ne amaçla kullanıldığı ve patlamanın neden yaşandığı bilinmezken, patlama anları bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şiddetli patlamayla birlikte alevlerin ve dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İngiltere'nin Essex bölgesinde büyük bir depoda patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

İngiltere'nin doğusundaki Essex bölgesinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda büyük bir yangın çıkarken, oluşan yoğun duman ve alevler gökyüzünü kapladı. Olay anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Deponun hangi amaçla kullanıldığı ve patlamada can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yerel makamların olaya ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor.

Cep Telefonu, İngiltere, Güncel, Dünya, Essex, Son Dakika

Son Dakika İngiltere İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu 189 ülkede aranıyor 13 ay önce nişanlısıyla birlikte ortadan kayboldu! 189 ülkede aranıyor
Burcu öğretmene polislerden güzel haber Çalınan tiny house’u bulundu Burcu öğretmene polislerden güzel haber! Çalınan tiny house'u bulundu
Yemen tarihinde bir ilk Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı
Katliam gibi kaza Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu Katliam gibi kaza! Hurdaya dönen araç bir aileye mezar oldu
Av yolunda feci son Genç sevgililer feci şekilde can verdi Av yolunda feci son! Genç sevgililer feci şekilde can verdi
Venedik’te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı Venedik'te İtalyan adamın fırlattığı fare, Rus turisti ısırdı
ABD’den 60 ülkeye yeni vergi kararı Türkiye en yüksek dilimde ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde
Trump’ın yeni kararı Tahran’ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır Trump'ın yeni kararı Tahran'ı ayağa kaldırdı: Büyük bir kaos yaşanır

21:29
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?
21:26
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
21:18
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama
İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
20:00
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
19:22
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’den Özgür Özel’e tebrik mektubu
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
17:59
Çekmeköy’de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
Çekmeköy'de hafriyat kamyonu takla attı: Sürücü ağır yaralı
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 23:30:27. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de bir depoda şiddetli patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.